США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Согласно сообщению Минобороны США, пакет помощи включает:

Дополнительные средства ПВО и боеприпасы;

Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

155-мм артиллерийские снаряды;

Коммерческие услуги спутниковой съемки;

Поддержка обучения и технического обслуживания.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство проводит переговоры с союзниками о возможности передачи Украине истребителей F-16 - с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе и США.

Также сообщалось, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1, которые были выведены из эксплуатации в 2005 году.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.