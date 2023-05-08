Соедненные Штаты не поддерживают убийства мирных граждан России и Украины.

Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Патель, комментируя слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Украина будет убивать россиян.

"Мы предельно ясно заявляли, что мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни в Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь", - сказал Патель.

Ранее, отвечая на вопрос о причастности украинских спецслужб к убийствам некоторых известных россиян, Буданов сказал: "Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины".

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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