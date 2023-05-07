Вероятность крупного наступления россиян на каком-либо направлении начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов расценивает как нулевую.

Об этом он заявил в интервью YahooNews.

"По состоянию на данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине", - сказал глава ГУР.

В то же время, по его словам, Россия до сих пор способна проводить серьезные оборонные операции, и это проблема, с которой Украине придется столкнуться.

Буданов также прокомментировал ситуацию вокруг куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По мнению главы украинской разведки, Пригожин использует огромные потери своих наемников для ведения собственной политической кампании.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что в России слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы – это вопрос жизни и смерти", – считает глава ГУР.

Отвечая на вопрос о причастности украинских спецслужб к убийствам некоторых известных россиян, он отказался подтверждать или опровергать эту информацию.

"Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", - заявил Буданов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены и могут привести к разочарованию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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