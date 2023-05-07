Нынешняя ситуация в Украине накануне контрнаступления коренным образом отличается от осени, когда ВСУ наступали под Харьковом и освободили Херсон. Сейчас отсутствуем фактор неожиданности и войска РФ серьезно окопались, готовясь к обороне.

Об этом говорится в статье The Washington Post, в которой министр обороны Алексей Резников заявил о "завышенных ожиданиях" от украинского контрнаступления.

"В Харькове у украинцев было преимущество, когда они врасплох атаковали российские войска, ослабившие оборону. Многие, кто остался, просто разбежались без боя. А в Херсоне на юге у Украины было большое географическое преимущество.

Теперь у России может быть географическое преимущество и более сильные цифры. По словам Резникова, в настоящее время против Украины сосредоточено около 500 000 российских военнослужащих, из которых не менее 300 000 находятся на территории Украины", - говорится в статье.

Владимир Зеленский заявил изданию, что Украина будет готова начать штурм, "как только будет поставлено вооружение, которое было согласовано с нашими партнерами".

Резников добавил, что украинское "первое штурмовое соединение" готово более чем на 90 процентов, но некоторые подразделения все еще заканчивают обучение за границей.

Также WP рисует четыре сценария украинских ударов, по мнению военных экспертов:

Украина может попытаться захватить город Мелитополь, а затем продвинуться вперед, пытаясь перерезать сухопутный мост в Крым. Украина также может атаковать Крым с моря. На спутниковых снимках видны обширные траншеи, вырытые российскими войсками на берегу. Украинцы могут атаковать на востоке через Бахмут или из Купянска, попытавшись отрезать Луганскую область. И может быть атака через Угледар в направлении Мариуполя на Азовском море.

Ранее Резников говорил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.

А министр иностранных дел Дмитирий Кулеба предупреждал, что контрнаступление ВСУ не станет последней битвой.