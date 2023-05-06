Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук заявил о сбитии ракеты "Кинжал". По его данным, это сделал комплекс ПВО "Пэтриот".

Об этом Олещук написал в своем телеграм-канале.

"Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - заявил Олещук.

Он также призвал "не публиковать заранее информацию, которой может воспользоваться враг".

Речь идёт об украинском издании Defense Express, которое утверждало, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал". СМИ публиковало полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. И считало, что носовая часть ракеты похожа на Х-47 "Кинжал".

Накануне военная администрация Киева изначально заявила, что в ночь на 4 мая кроме дронов были сбиты и ракеты - "вероятно баллистического типа".

Однако Воздушные силы ВСУ тогда эту информацию опровергли. А в адрес СМИ прозвучало нечто вроде укора в том, что их информацию "враг использует в войне против Украины".

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