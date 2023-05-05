В Украине серьезно упала эффективность применения ракет HIMARS. Названа причина - CNN
Эффективность применения ракет HIMARS, которые США начали поставлять Украине прошлым летом, существенно снизилась, поскольку российские войска используют средства радиоэлектронного подавления, чтобы сбить GPS-системы наведения на цель.
Об этом рассказали пять представителей США, Великобритании и Украины, пишет CNN.
Хотя даже при заглушенном GPS-сигнале ракета может поразить цель, в последнее время HIMARS стали все чаще промахиваться, рассказал CNN украинский источник.
Он располагает информацией от операторов дронов на линии фронта, и один из них назвал сбои в результате российских помех "значительными" – до ноября он такого не отмечал.
По словам другого оператора, эффективность HIMARS существенно снизилась.
Украинские военные специалисты с помощью американских ищут способы обходить российские помехи, "это постоянная игра в кошки-мышки", сказал CNN представитель Пентагона.
Такие способы включают переработку программного обеспечения системы наведения и самой ракеты.
Ранее мы писали, что в Минобороны показали, где хранятся ракеты HIMARS. Говорят, им не страшен даже ядерный удар.
Также "Страна" публиковала видео ударов реактивной системы залпового огня HIMARS прямо с автомобильной дороги.