Эффективность применения ракет HIMARS, которые США начали поставлять Украине прошлым летом, существенно снизилась, поскольку российские войска используют средства радиоэлектронного подавления, чтобы сбить GPS-системы наведения на цель.

Об этом рассказали пять представителей США, Великобритании и Украины, пишет CNN.

Хотя даже при заглушенном GPS-сигнале ракета может поразить цель, в последнее время HIMARS стали все чаще промахиваться, рассказал CNN украинский источник.

Он располагает информацией от операторов дронов на линии фронта, и один из них назвал сбои в результате российских помех "значительными" – до ноября он такого не отмечал.

По словам другого оператора, эффективность HIMARS существенно снизилась.

Украинские военные специалисты с помощью американских ищут способы обходить российские помехи, "это постоянная игра в кошки-мышки", сказал CNN представитель Пентагона.

Такие способы включают переработку программного обеспечения системы наведения и самой ракеты.

Ранее мы писали, что в Минобороны показали, где хранятся ракеты HIMARS. Говорят, им не страшен даже ядерный удар.

Также "Страна" публиковала видео ударов реактивной системы залпового огня HIMARS прямо с автомобильной дороги.