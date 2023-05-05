Украинское издание Defense Express утверждает, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом.

Военный портал публикует полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. И считает, что носовая часть ракеты похожа на Х-47 "Кинжал".

Предполагается, что ее сбили в воздухе. Но официально Воздушные силы пока этого не подтверждали.

Напомним, что военная администрация Киева изначально заявила, что в ночь на 4 мая кроме дронов были сбиты и ракеты - "вероятно баллистического типа".

В Воздушных силах однако сразу заявили, что эту информацию подтвердить не могут.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

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