В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 23 апреля. Сообщается, что украинские военные отбили около 58 атак противника.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из утренней сводки:

Шли бои за Бахмут, Григоровку, Хромово и Ивановское.

К западу от Донецка - за Новокалиново и Марьинку.

Был удар авиабомбой по Орликовке Черниговской области.

ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.

Как писала "Страна", по данным Института изучения войны, "вагнеровцы" могли захватить ж/д станцию Бахмут-2 и продвинуться к западу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, о чем говорит запрет на ввоз украинского продовольствия в страны ЕС.