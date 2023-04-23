ВСУ отбили 58 атак противника, сбили российский вертолет Ми-24. Сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 23 апреля. Сообщается, что украинские военные отбили около 58 атак противника.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из утренней сводки:
- Шли бои за Бахмут, Григоровку, Хромово и Ивановское.
- К западу от Донецка - за Новокалиново и Марьинку.
- Был удар авиабомбой по Орликовке Черниговской области.
- ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.
Как писала "Страна", по данным Института изучения войны, "вагнеровцы" могли захватить ж/д станцию Бахмут-2 и продвинуться к западу.
Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует, о чем говорит запрет на ввоз украинского продовольствия в страны ЕС.