В воскресенье, 23 апреля, в Украине идет уже 424-й день войны с Россией.

Подробнее о том, что происходило вчера — читайте в итогах за 22 апреля.

Ниже читайте новости за сегодня. Онлайн обновляется.

23 апреля

13:45 Назначенный россиянами "врио губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо опровергает информацию о высадке украинских военных на левый берег Днепра и создании там плацдарма.

По его утверждению, россияне полностью контролируют левобережную часть Херсонской области. Сообщения об этом он назвал "информационной войной" со стороны Украины.

Отметим, что первыми о том, что ВСУ высадились на левом берегу написали российские паблики (в том числе и те, которые ведутся военными РФ).

В тоже время Украина официально эту информацию не подтверждала и даже косвенно опровергала.

13:32 Россияне начали использовать на фронте специальные плащи с элементами теплоизоляционного материала, мешающего увидеть человека ночью в тепловизор. Об этом сообщают российские СМИ.

Утверждается, что материал поглощает тепло, выделяемое человеческим телом и скрывает человека от тепловизора, что позволяет, теоретически, россиянам незаметно ночью приближаться к позициям ВСУ.

Отметим, что эта не новая - еще до начала войны писали о польской разработке в данном направлении, а также об американо-сингапурском проекте.

13:28 В УПЦ рассказали подробности конфликта человека в военной форме со священнослужителем в Киево-Печерской Лавре, о котором мы рассказывали сегодня.

Напомним, между ними произошел такой диалог:

– Если любишь Украину, флаг взял, быстро!

– Я люблю Господа Бога.

Как сообщили в УПЦ, священник на этом видео - гражданин Швейцарии родом из Словакии. Зовут его Самуил (Доминик Милко), чтец Николаевского храма Базеля. Он приехал в Киев поддержать верующих УПЦ и уже несколько недель находится в Лавре.

Человек в военном форме, по утверждению того же источника - Руслан Гетьман (Руслан Робак). В 2018 году тернопольские СМИ писали, что это мошенник, который представляется волонтером и ветераном АТО.

12:59 За сутки на Херсон было сброшено пять управляемых авиабомб с четырех самолетов. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Враг дважды применил ударные дроны типа "Ланцет" по Херсонскому району. А также нанес групповой авиационный бомбовый удар 4 самолетами Су-35 со сбросом пяти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Без человеческих потерь", - пишет пресс-служба ОК в фейсбуке.

Российские военные паблики публикуют видео ударов бомбами по правому берегу. Дата и конкретное место съемок неизвестно.

12:34 Белорусские военные заявили о готовности разместить ядерное оружие на объектах советских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые ранее были на территории республики и функционировали до 1994 года (когда ядерное оружие было вывезено в РФ).

Они говорят, что сейчас проводят работы по благоустройству этих объектов.

Напомним, ранее Путин и Лукашенко заявили о скором размещении которого в Беларуси ядерного оружия.

12:33 Летающая тарелка, которой стала звездой в киевских телеграм-каналах в ночь странной вспышки над столицей, сейчас находится на Оболонской набережной в Киеве рядом с парком "Наталка". Там она висит, прикрепленная к стреле эвакуатора.

В самом эвакуаторе - никого.

Прогуливающиеся киевляне охотно фотографируются на фоне новой достопримечательности.

12:09 Представители украинской власти вновь выступили категорически против любых мирных переговоров с РФ до вывода российских войск, реагируя на очередные миротворческие инициативы, прозвучавшие с Запада.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, инициативы мирного урегулирования, звучащие в последнее время, - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

С критикой мирных инициатив выступил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее с призывом к Москве и Киеву сесть за стол переговоров при посредничестве Пекина выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Кроме того, накануне к переговорам вновь призвал президент Бразилии Лула да Сильва.

12:07 На концерте в Санкт-Петербурге рэппер Scally Milano (Даниил Дмитриев) со сцены в клубе "Гигант Холл" вечером 22 апреля скандировал антивоенные лозунги. Вскоре туда пришла полиция и прекратила концерт.

На одно из видео - рэпер перед выступлением скандирует "На х...й войну" и призывает к этому публику.

На другом видео - люди в камуфляже, которые просят включить свет в зале. "Все, концерт окончен, все на выход! Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области! Готовим документы, организованно все на выход!" — говорят со сцены.

По заявлению российских СМИ, концерт был прекращен на основании того, что в заведении были обнаружены наркотические препараты.

Исполнитель был задержан правоохранителями, но вскоре отпущен. На одном из видео - он покидает место событий в своей машине и сопровождении охраны.

11:49 Разговор противника УПЦ со священнослужителем на территории Киево-Печерской лавры.

11:37 Депутат сената Румынии Диана Шошокаэ крикнула "Слава Москве" на заседании парламента.

Это был ироничный ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией. Заявление она сделала на пленарном заседании парламента.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!" — приводит слова Шошокаэ румынское издание Ziare.

Ранее она требовала в парламенте отобрать у Украины "исторические территории Румынии", а затем предлагала начать процесс присоединения к Румынии Молдавии.

11:10 Паводок в Киеве пошел на спад. По сравнению со вчерашним днем, уровень воды в Днепре меньше на 5 сантиметров, сообщает городская военная администрация. Измерения производились вблизи моста "Метро".

"Всю неделю половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", — пишет начальник администрации Сергей Попко.

Напомним, что пик паводка в Киеве прогнозировался на вчера, 22 апреля.

10:40 Минобороны России запустило новую масштабную кампанию по набору добровольцев, констатирует британская военная разведка в сегодняшней сводке.

Реклама появилась на российских сайтах, в социальных сетях, на рекламных щитах и на телевидении. Она апеллирует к мужской гордости потенциальных новобранцев, а также подчеркивает финансовые выгоды от вступления.

Британская разведка делает вывод: власти стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

Но "крайне маловероятно, что кампания привлечет заявленную Минобороны цель в 400 000 добровольцев", говорится в сводке.

Кроме того, отмечается, что ЧВК "Вагнер" также претендует на получение ограниченного числа российских мужчин боеспособного возраста.

10:17 Ночью Славянск подвергся обстрелу, сообщает мэр города Вадим Лях в своем фейсбуке.

По его информации, противник применил ракеты С-300. Повреждено несколько частных домов, жертв среди населения нет.

10:09 Сообщение аналитиков Института изучения войны (ISW) о переходе ВСУ на левый берег Херсонской области прокомментировала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона:

"Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны", – отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что операции ВСУ требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для украинских военных.

09:59 Шесть танков Leopard покинули Испанию и направляются в Украину, сообщает Reuters.

Танки были погружены на грузовое судно в пятницу и будут отправлены морем в Польшу. Ранее в Сети публиковались кадры транспортировки этих танков.

Модель танка, которую поставляет Испания, является одной из самых старых, которыми располагает страна, сообщает немецкое издание ZDF . Всего Испания владеет почти 350 танками Leopard 2.

В конце февраля премьер Испании Педро Санчес заявил, что направит в Украину десять танков Leopard 2.

Но затем, как пишет издание Politico, столкнулся с протестами от партнеров по правящей коалиции. Представители левого крыла заявили, что это приведет к эскалации войны, и настаивали на мирных переговорах.

09:45 Бои за Бахмут перешли на его западные окраины, пишет газета Washington Post.

"После восьми месяцев, когда Украина неуклонно уступала территорию, борьба приближается к нескольким квадратным милям в западной части города", - сообщает издание.

Россияне также приблизились к украинским путям снабжения в западный Бахмут. И обошли с юга и севера железнодорожный вокзал.

Украинский военный с позывным "Бандит" заявил журналистам, что в городе большие потери: "Много людей умирает здесь, очень много". По его словам, Россия уничтожает здания, где укрываются ВСУ, авиабомбами.

Военный с позывным Плай винит Россию в большинстве разрушений, "но также признает, что Украина сыграла свою роль, учитывая, что обе стороны полагались на тяжелую артиллерию с самого начала битвы".

Журналиста пустили в штаб обороны Бахмута, который находится в бункере на территории соседнего Часова Яра. Там ему показали, как российская система РЭБ ослепляет украинский беспилотник.

На дисплее "высветилось предупреждение "Слабый сигнал GPS", затем "помехи сигнала самолета", прежде чем изображение начало вращаться. "Он падает, - сказал Плай, когда экран исказился, а затем погас. - Он подобрался слишком близко к глушителям".

Плай сказал, что бои за Бахмут за последнюю неделю усилились: Россия и Украина направили в город подкрепления и несут новые потери. Обе стороны также перебросили в Бахмут элитные подразделения.

09:30 Детали вечернего обстрела Харькова от губернатора Олега Синегубова.

Одна из российских ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.

Известно, что в Харькове также горит заправка, но связано ли это с обстрелом, власти пока не уточняли.

09:10 "Институт изучения войны" анализирует сообщения российских военных пабликов о появлении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Российские военные блогеры предоставили достаточно видеоматериалов с геолокацией, чтобы подтвердить, что украинские силы заняли позиции на левобережье Херсонской области по состоянию на 22 апреля", - говорится в сводке.

Неустановленное количество украинцев появились севернее Олешек и продвинулись до северной окраины населенного пункта по трассе к западу от Дачи.

"Эти кадры также указывают на то, что российские силы могут не контролировать острова на реках Кинка и Чайка... Российские силы могут уделять приоритетное внимание поддержанию обороны в городских районах, таких как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра без присмотра", - предполагают в "Институте".

По его данным, "масштабы и намерения этих украинских усилий остаются неясными, равно как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этом районе".

Российские паблики, комментируя это, говорят, что действия ВСУ могут быть демонстративными для создания иллюзии подготовки наступления на данных участках. В то время как основной удар нанесут в другом месте.

Детальнее о том, есть ли у ВСУ плацдарм на левом берегу Днепра, мы писали здесь.

08:35 Более детальное изложение нашумевшего эфира посла Китая во Франции, где он говорил о Крыме и "малой суверенности" постсоветских стран.

На вопрос о том, украинский ли Крым, дипломат ответил так:

"Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР".

На возражение телеведущего, что по международному праву Крым принадлежит Украине, посол провел следующую параллель:

"По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны", - заявил Лу Шае.

08:28 Минкульт создал комиссию по проверке ещё одной Лавры, входящей в УПЦ - Почаевской. А также Кременецкого женского монастыря (оба объекта в Тернопольской области).

Об этом заявил в эфире телемарафона министр Александр Ткаченко.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов в Почаевской лавре", - сказал глава Минкульта.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", – рассказал Ткаченко.

Комиссия была создана после соответствующего призыва комитета Рады по гуманитарной политике от 3 апреля.

Напомним, ранее УПЦ лишили права пользования Киево-Печерской лаврой, но монахи отказываются покидать обитель до решения суда. В монастыре также работает комиссия Минкульта в сопровождении полиции.

08:07 В Новобаварском районе Харькова ночью горела газовая заправка.

Связано ли это с вечерним ракетным ударом - пока неизвестно. Местные паблики пишут, что воронок рядом не обнаружено.

08:00 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За минувшие сутки отражено более 58 атак противника.

Шли бои за Бахмут, Григоровку, Хромово и Ивановское.

К западу от Донецка - за Новокалиново и Марьинку.

Был удар авиабомбой по Орликовке Черниговской области.

ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.