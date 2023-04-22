Силы российской ЧВК "Вагнер", вероятно, захватила железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города. Также "вагнеровцы" продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к ветке на юг от станции.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны", опираясь на кадры с подтвержденной геолокацией.

"Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 апреля, показывают, что силы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре Бахмута, продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к железнодорожной ветке к югу от станции", - говорится в сообщении.

Также российские войска продвигались к западу от Дубово-Васильевки (шесть километров к северо-западу от Бахмута).

Ранее замминистра обороны Анна Маляр подтвердила продвижение россиян в Бахмуте и на других неназванных направлениях. Однако в том же Бахмуте ВСУ удается и контратаковать. Что касается наступления РФ на других участках фронта, Маляр сообщает, что на большинстве из них врага удается сдерживать.

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