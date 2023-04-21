Замминистра обороны Анна Маляр подтвердила продвижение россиян в Бахмуте и на других неназванных направлениях. Однако в том же Бахмуте ВСУ удается и контратаковать.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", - говорится в сообщении.

Что касается наступления РФ на других участках фронта, Маляр сообщает, что на большинстве из них врага удается сдерживать.

"Эпицентром остается Восток. Там враг продолжает наступательные действия по четырем направлениям одновременно - Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское. На большинстве из них благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. В этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют", - пишет замминистра.

Ранее поступала информация о тяжелой для украинской войск ситуации в районе трассы через Хромово, по которой гарнизон Бахмута снабжается с запада.

Кроме того, Washington Post написал, что согласно утечкам Пентагона, Украина продолжает оборонять Бахмут, несмотря на предупреждения США.