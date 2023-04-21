В ЧВК "Вагнер" не подтверждают заявлений "ДНР" о "котле" в Бахмуте и перерезании трассы через Хромово. В ЧВК заявляют, что "окружения на данный момент нет", бои к западу от Хромово продолжаются - как и попытки закрепиться вдоль указанной дороги (О-0506).

"Дорога между Часов Яром и Хромово сильно простреливается огнем артиллерии и минометов, но не перерезана. Таким образом, крышка котла не захлопнулась", - сообщают паблики "Вагнера".

Также они пишут, что у ВСУ в запасе есть простреливаемый путь через Ивановское и полевые дороги, которые, впрочем, сложнее использовать из-за дождей.

Напомним, о том, что россияне приблизились к трассе через Хромово, но пока не перерезали ее, говорят и западные военные эксперты.

При этом сегодня в Минобороны подтвердили продвижение россиян в Бахмуте и на других направлениях.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.