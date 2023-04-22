Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии России за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 185 730 (+680) человек ликвидировано,

танков ‒ 3672 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 7130 (+4),

артиллерийских систем – 2832 (+5),

РСЗО – 539,

средств ПВО ‒ 289 (+4),

самолетов – 308,

вертолетов – 293,

БПЛА оперативно-тактического уровня– 2398 (+4),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей/катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5718 (+5) ед,

специальной техники ‒ 337 (+3).

Напомним, в Минобороны считают, что потери у россиян в разы больше, чем в украинской армии.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, "потери врага в разы больше, при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения".