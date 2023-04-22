Генштаб озвучил потери РФ с начала войны в Украине. Иллюстративное фото: Facebook.com/GeneralStaff

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии России за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3672 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7130 (+4),
  • артиллерийских систем – 2832 (+5),
  • РСЗО – 539,
  • средств ПВО ‒ 289 (+4),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 293,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня– 2398 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей/катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5718 (+5) ед,
  • специальной техники ‒ 337 (+3).

Напомним, в Минобороны считают, что потери у россиян в разы больше, чем в украинской армии.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, "потери врага в разы больше, при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения". 

 

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