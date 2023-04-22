Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям российской армии в войне на 22 апреля
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии России за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2023 года.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3672 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7130 (+4),
- артиллерийских систем – 2832 (+5),
- РСЗО – 539,
- средств ПВО ‒ 289 (+4),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 293,
- БПЛА оперативно-тактического уровня– 2398 (+4),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей/катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5718 (+5) ед,
- специальной техники ‒ 337 (+3).
Напомним, в Минобороны считают, что потери у россиян в разы больше, чем в украинской армии.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, "потери врага в разы больше, при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения".