ФСБ оценивает потери России на войне в Украине в 110 тысяч человек убитыми и ранеными. Это очередная версия потерь, которая просочилась в СМИ из слитых в сеть документов Пентагона.

Об этом пишет The New York Times.

Данную информацию американской разведке удалось получить, скорее всего, из перехватов электронных сообщений, пишет издание.

Так, в одном из документов представители американской разведки заявили, что ФСБ обвинила Минобороны России в "сокрытии российских потерь в Украине".

По версии сотрудников ФСБ, минобороны РФ не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК "Вагнер" и военных, отправляемых в Украину из Чечни.

По мнению американской разведки, эта информация показывает нежелание российских военных "передавать плохие новости по цепочке командования".

В слитых документах также утверждается, что Владимир Путин пытался лично урегулировать конфликт между основателем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу, вызвав их на совместную встречу 22 февраля. То есть, в то самое время, когда Пригожин обвинял Шойгу и Герасимова из-за нехватки боеприпасов.

Ранее СМИ со ссылкой на другой документ из утечки сообщали, что, по оценке американских военных, Россия потеряла на этой войне от 189,5 тысячи до 223 тысяч человек, из которых убитыми - 35,5-43 тысячи. Потери Украины назывались в 124,5 тысяч, из которых убитыми 15,5-17,5 тысячи.

К годовщине войны "Страна" разбиралась, какие потери среди военных и среди мирных жителей понесла Украина за этот жестокий год. Также мы приводили данные из разных источников о потерях российских войск.