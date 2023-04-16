Министр обороны Украины Алексей Резников весьма своеобразно оценил количество жертв ВСУ в идущей войне. Он заявил, что "общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции".

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию La Razon.

"Они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", - сказал Резников.

Как известно, официальное число погибших в результате турецкого землетрясение этого года - немногим более 50 тысяч.

Кроме того, в интервью La Razon худшим днем своей жизни Резников назвал тот, который он провел в составе украинской делегации, которая поехала в Беларусь на переговоры в марте прошлого года.

"Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть к россиянам. И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно - пожать руку врагу. Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что в первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой", - говорит Резников.

Также, по его словам, министром обороны он стал по просьбе президента Владимира Зеленского и после окончания войны намерен уйти в отставку.

"Хочу уйти в отставку сразу после победы и дальше жить с женой в своем доме как частное лицо", - заявил Резников.

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