Воздушное командование не подтверждает информацию СМИ о сбитии ракеты "Кинжал" над Киевом в ночь 4 мая.

Комментарий командования появился в телеграм-канале.

Воздушное командование посоветовало за комментариями обращаться к медиа, которые эту информацию распространяют.

А в адрес СМИ прозвучало нечто вроде укора в том, что их информацию "враг использует в войне против Украины".

"Сегодня комментариев и включений спикеров Воздушных Сил не будет! За дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, используемой врагом в войне против Украины, обращайтесь на следующие информационные ресурсы" говорится в сообщении со ссылками на медиа.

Позже в Воздушных силах ВСУ прямо опровергли сбитие "Кинжала" над Киевом.

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", - сказал "Суспильному" представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, военная администрация столицы изначально заявила, что в ночь на 4 мая кроме дронов были сбиты и ракеты - "вероятно баллистического типа".

В Воздушных силах после этого сразу заявили, что эту информацию подтвердить не могут. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал, что специалистам нужно больше времени, чтобы разобраться.

Тем временем военный портал Defense Express написал, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили "Кинжал" над Киевом и опубликовал полученные от источников фото обломков ракеты. Эксперты портала считают, что носовая часть ракеты похожа на Х-47 "Кинжал".

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