С начала полномасштабного вторжения Россия могла использовать против Украины до двух десятков аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Он опроверг ремарку ведущей о том, что враг "за весь 2022 год не выпустил по Украине столько "Кинжалов", сколько 9 марта - шесть".

Он сказал, что для определения типа ракеты нужна экспертиза ее обломков, а в начале войны Россия атаковала большим количеством ракет, идентифицировать которые не всегда удавалось быстро, но "Кинжалы", против которых ПВО Украины бессильна, враг применял неоднократно.

"С начала полномасштабной агрессии, безусловно, трудно было определить, что это за тип ракет. Но вот только по Виннице было три прилета "Кинжалов" за один раз... Они использовали, возможно, до двух десятков "Кинжалов" за эту войну вообще. Сейчас, по данным ГУР, у россиян чуть больше полсотни таких ракет. А если отнять эти 6 (выпущенные во время массированной атаки 9 марта - Ред.), то уже меньше", - сказал Игнат.

Относительно того, сколько Россия может производить еще "Кинжалов", спикер Воздушных сил отметил, что информация об этом тоже противоречива и сомнительна, единственное, что с уверенностью можно сказать: эти ракеты не производятся быстро.

По словам Игната, высокотехнологичные ракеты "Кинжал" - чрезвычайно дорогие, никто не знает точно их стоимости. Хотя, конечно, когда речь идет об агрессии, Россия не очень оглядывается на суммы, которые идут на изготовление "орудий смерти".

Как писала "Страна", 9 марта Россия впервые применила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал".

В Киеве ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры.