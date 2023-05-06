Ожидания от украинского контрнаступления переоценены и могут привести к разочарованию - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.
Об этом он сказал в комментарии Washington Post.
"Большинство людей ждут чего-то грандиозного, что может привести к эмоциональному разочарованию. Западные партнеры сказали мне, что теперь им нужен следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим народам… Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности", - сказал министр.
Ранее Резников говорил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.
А министр иностранных дел Дмитирий Кулеба говорил, что контрнаступление ВСУ не станет последней битвой.
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