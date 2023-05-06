Министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.

Об этом он сказал в комментарии Washington Post.

"Большинство людей ждут чего-то грандиозного, что может привести к эмоциональному разочарованию. Западные партнеры сказали мне, что теперь им нужен следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим народам… Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности", - сказал министр.

Ранее Резников говорил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.

А министр иностранных дел Дмитирий Кулеба говорил, что контрнаступление ВСУ не станет последней битвой.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

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