Российский писатель и политик Захар Прилепин написал первое сообщение в своем Telegram-канале после попытки покушения. Он заявил, что в момент взрыва находился за рулем.

"Саша (погибший охранник - Ред.) ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", - написал Прилепин.

По словам Прилепина, за ним прислали вертолет по распоряжению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Кроме того, писатель подтвердил, что действительно высадил из авто дочь за пять минут до взрыва.

Напомним, сегодня Захар Прилепин был выведен из искусственной комы. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, его жизни ничего не угрожает.

Ранее "Страна" рассказывала подробности покушения на писателя. Его автомобиль вчера был взорван в Нижнем Новгороде, когда тот ехал к семье на Audi Q7. Писатель получил ранения, погиб его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", который в 2014 году воевал на Донбассе против Украины и фигурировал в базе "Миротворца".

В подрыве подозревается уроженец Дружковки Донецкой области. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Украина причастности к подрыву не подтверждала. Но СБУ вчера выпустила заявление, в котором выразила одобрение подрыву и обещала все рассказать после войны.

Также мы подробно рассказывали о том, что известно о писателе Захаре Прилепине и о его связи с покойными Эдуардом Лимоновым и Александром Захарченко.