Писатель Захар Прилепин, на котором вчера было совершено покушение, уже выведен из искусственной комы и находится в сознании.

Об этом заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

По его словам, жизни Прилепина ничего не угрожает.

Напомним, автомобиль российского военкора вчера был взорван в Нижнем Новогороде, когда тот ехал к семье на Audi Q7.

Писатель получил ранения, погиб его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", который в 2014 году воевал на Донбассе против Украины и фигурировал в базе "Миротворца".

В подрыве подозревается уроженец Дружковки Донецкой области. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Украина причастности к подрыву не подтверждала. Но СБУ вчера выпустила заявление, где выразила одобрение подрыву и обещала все рассказать после войны.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".

"Страна" детально разбиралась, что известно о взрыве автомобиля с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины.