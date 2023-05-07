Захара Прилепина вывели из искусственной комы после покушения
Писатель Захар Прилепин, на котором вчера было совершено покушение, уже выведен из искусственной комы и находится в сознании.
Об этом заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
По его словам, жизни Прилепина ничего не угрожает.
Напомним, автомобиль российского военкора вчера был взорван в Нижнем Новогороде, когда тот ехал к семье на Audi Q7.
Писатель получил ранения, погиб его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", который в 2014 году воевал на Донбассе против Украины и фигурировал в базе "Миротворца".
В подрыве подозревается уроженец Дружковки Донецкой области. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Украина причастности к подрыву не подтверждала. Но СБУ вчера выпустила заявление, где выразила одобрение подрыву и обещала все рассказать после войны.
Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация "Атеш", которая называет себя "военным движением украинцев и крымских татар".
"Страна" детально разбиралась, что известно о взрыве автомобиля с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины.