СБУ прокомментировала покушение на российского военкора Захара Прилепина, в котором РФ обвинила Украину.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной "бавовне", которая случается с оккупантами и их приспешниками", - заявило ведомство, которое цитируют украинские СМИ.

Вместе с тем, в пресс-службе напомнили, что глава СБУ Василий Малюк ранее неоднократно отмечал, что для россиян, которые принесли на украинскую землю войну, гибель людей и насилие, "бавовна пылала, пылает и будет пылать".

"Поэтому смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем - сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит", - добавили в Службе безопасности.

Как сообщалось, Захара Прилепина ввели в искусственную кому после покушения. Задержанный по этому делу Александр Пермяков говорит, что получил задание на его ликвидацию еще в 2022 году от якобы украинских спецслужб. Пермяков также сообщил, что он уроженец Дружковки Донецкой области. И что "сожалеет о содеянном".

"Страна" рассказывала, что известно о писателе Прилепине, которого пытались взорвать в России. Он связан с покойными Эдуардом Лимоновым и Александром Захарченко.