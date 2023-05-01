В Болгарии пытались подорвать кортеж генпрокурора Ивана Гешева. На пути следования его кортежа между городом Самоковом и селом Ковачевцы сегодня днем случился взрыв.

Об этом сообщает болгарское национальное телевидение.

Из-за взрыва никто не пострадал.

По информации СМИ, генеральный прокурор должен был отправиться в Турцию. Перед отъездом он решил съездить на встречу с младшими прокурорами Самоковского района.

Взрыв произошел на повороте, где скорость должна была снизиться. На месте образовалась воронка глубиной 30-40 см и диаметром 3-4 метра. Взрыв имел направление в сторону дороги. Бомба имела тротиловый эквивалент 3 кг и содержала много осколков.

По словам заместителя генерального прокурора Борислава Сарафова, целью взрыва было именно убить, а не запугать генпрокурора.

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