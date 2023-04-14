Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. Старинную скрипку гениального мастера пытался вывезти гражданин Украины, который через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле.

Об этом сообщается в Фейсбуке Одесской таможни.

Несмотря на багаж с музыкальным инструментом, для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор. Отсутствие у него товаров и предметов, подлежащих письменному декларированию и обложению таможенными платежами, мужчина подтвердил также во время устного опроса. Однако на основании оценки и анализа рисков автомобиль был переведен в красный коридор.

Подозрения таможенников оправдались: в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней деке музыкального инструмента четко видна надпись: "ANTONIUS STRADIUARIUS CREMONENSIS FACIBAT ANNО 1742". В футляре находились также смычки и набор струн, изготовленные в советское время.

Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось.

По протоколу о нарушении таможенных правил, составленном одесскими таможенниками по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычок и набор струн изъяты. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд.

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