Правительство Нидерландов проводит переговоры с союзниками о возможности передачи Украине истребителей F-16 - с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе и США.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего визита в Сан-Паулу, передает Reuters.

Он отметил, что прежде чем сделать окончательное решение, необходимо достичь соглашения между всеми партнерами, как это уже было сделано ранее при поставке гаубиц и танков Leopard 2 в Украину.

Обсуждение по данному вопросу продолжается. Во время своего трехдневного визита в Бразилию, Марк Рютте находится в сопровождении делегации бизнесменов для переговоров о торговле и сотрудничестве в области устойчивого сельского хозяйства и перехода к альтернативной энергетике.

Напомним, 4 мая Зеленский в Гааге заявил, что нет причин для отказа в передаче самолетов Украине.

Рютте тогда заявил, что вопрос передачи Украине F-16 сейчас обсуждается с союзниками и табу в этом вопросе нет. Нидерланды планируют обновить F-16 на более совершенные F-35.

При этом в ВСУ уже определили пилотов, которые будут учиться управлять F-16.