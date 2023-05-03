Финляндия не может передать Украине свои истребители Hornet, так как они самой ей нужны.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки.

Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что партнеры передадут Украине истребители F-16 после контрнаступления.

Однако у Финляндии таких истребителей нет. На вооружении страны стоят истребители Hornet.

Напомним, о возможности передачи этих истребителей изначально заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев. Тогда другие официальные лица Финляндии очень удивились ее высказыванию и заявили, что с ними такую сделку не согласовывали.

Впоследствии министерство обороны Финляндии ответило отказом на запрос Украины о проведении переговоров по передаче истребителей Hornet.

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