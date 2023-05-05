Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1, которые были выведены из эксплуатации в 2005 году.

Об этом сообщает TV2 Nyheder.

Танки будут готовы к использованию в Украине уже 1 июня. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что передача 80 танков - это очень значительное количество и что они обладают хорошей способностью к стрельбе и ориентированию на местности.

Подготовка украинских танкистов к использованию этих танков продлится около месяца.

Ранее, 3 мая США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, куда войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, гаубицы, 155-мм артиллерийские снаряды, минометные снаряды, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW, авиационные ракеты Hydra-70, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, запчасти и другое оборудование.

Как мы писали, в Польше вскоре открывается центр по ремонту танков Leopard 2, задействованных в Украине.

Также мы писали, что Украина и Чехия будут вместе производить оружие, боеприпасы и ремонтировать танки.