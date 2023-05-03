США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Что в него войдет
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 миллионов долларов.
Об этом сообщил Пентагон.
Согласно сообщению Минобороны США, в новый пакет войдут:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
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