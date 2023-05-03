Пентагон раскрыл детали пакета. Фото: Википедия

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил Пентагон.

Согласно сообщению Минобороны США, в новый пакет войдут:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Скриншот с сайта Пентагона

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.