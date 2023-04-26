В Польше в мае откроется центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard-2, задействованных в Украине. Предприятие будет создано на базе завода "Бумар-Лабенды" в Гливицах (Силезское воеводство),

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Польское радио.

На предприятии будут ремонтировать и обслуживать танки Leopard 2А4 и 2А6 из Украины.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall уже строит в Румынии военный центр обслуживания вооружения, применяемого в Украине.

При этом украинский министр Резников говорил, что "отправить танк на ремонт в Европу очень сложно", и озвучивал пожелание, чтобы Запад взял на себя более активную роль по обслуживанию предоставленного Украине арсенала, в том числе, ближе к зоне боевых действий.

По данным "Укроборонпрома", в Польше будут делать капитальный ремонт украинских танков Т-64.

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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