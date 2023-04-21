Немецкий концерн Rheinmetall строит в Румынии военный центр обслуживания вооружения, применяемого в Украине. Также будет построен танкоремонтный завод в Польше.

Об этом сообщает сайт Portalsm.

"Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит в Сату-Маре военный центр технического обслуживания и логистики для обслуживания оружия, которое использовалось в войне в Украине. "Скелет" нового цеха обслуживания тяжелого вооружения уже стоит, в новом центре ремонта оружия идет интенсивная работа", - говорится в сообщении.

Отметим, что Сату Маре находится на севере Румынии, близ границы с украинским Закарпатьем.

Кроме того, сегодня Украина, Польша и Германия во время "Рамштайна" подписали Письмо о намерениях создать в Польше Центр технического обслуживания танков Leopard 2, переданных союзниками Украине. Об этом заявил министр обороны Резников.

А накануне Резников выразил желание, чтобы Запад взял на себя более активную роль по обслуживанию предоставленного Украине арсенала, в том числе, ближе к зоне боевых действий, пишет Newsweek.

"Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд в Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя", - заявил он изданию.

По его словам, "отправить танк на ремонт в Европу очень сложно".

"Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло", - заявил он.

О намерении строить в Румынии хаб для техобслуживания поставляемых Украине вооружений СМИ писали в начале апреля.

Тогда сообщалось, что хаб будет обслуживать танки Leopard и Challenger, БМП Marder и БТР Fuchs, военные грузовики.

Ранее мы писали, что ГК "Укроборонпром" и крупнейший производитель бронетехники в Польше "Polska Grupa Zbrojeniowa" (PGZ) будут совместно осуществлять капитальный ремонт танков Т-64 на польской территории.