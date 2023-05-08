США снимут с передаваемых Украине танков Abrams секретное оборудование, чтобы не допустить его попадания в руки российских военных.

Об этом сообщает USA Today.

По словам официальных лиц США и военных экспертов, это необходимая мера предосторожности на случай, если россияне захватят одну из машин и будут использовать ее для анализа используемых в США технологий.

"Это может дать или не дать России возможность провести испытания и найти уязвимые места", - сказал Колин Смит, эксперт по российским военным из аналитического центра RAND.

Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным государствам урезанные версии своих танков. Пентагон резервирует свои лучшие возможности для войск США. По словам официальных лиц и экспертов, проблема с отправкой танков Abrams в Украину связана с вероятностью того, что один из них попадет в руки России на поле боя, пишет издание.

Для войны в Украине танки были окрашены в зеленый цвет, отличающийся от коричневой раскраски для боев в пустынях на Ближнем Востоке.

Также в публикации говорится, что танки Abrams "не будут участвовать в первом весеннем наступлении".

Мы уже писали, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования - элемента брони на основе обедненного урана.

Ранее в США заявляли, что для ускорения процесса передачи Украине танков Abrams Минобороны США может взять более старые отремонтированные модели.