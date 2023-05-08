В США считают в высокой степени достоверным заявление Украины об использовании американской системы ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Более того, считают это важным событием.

Об этом пишет в воскресенье, 7 мая, CNN со ссылкой на информированный источник.

Источник заявил, что, хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической. Перехват, осуществленный Украиной, обеспечил реальную демонстрацию этой способности, поэтому в Пентагоне рассматривают это как важное событие.

До минувшей недели расчет России заключался в том, что если она применит гиперзвуковую баллистическую ракету, то, во что бы ни стреляла, обязательно попадет, сказал источник. Перехват поставил этот расчет под сомнение.

Тот факт, что ракету сбил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, еще больше порадовало Пентагон, добавил источник издания. Он назвал это значительным возвратом инвестиций.

Также перехват, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России в вопросе о том, есть ли у Украины устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, заявил источник CNN.

Напомним, накануне командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук заявил о сбитии ракеты "Кинжал". По его данным, это сделал комплекс ПВО Patriot.

Однако сегодня спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя поражение ракеты системой ПВО, сказал, что "рано радоваться", поскольку у Украины крайне мало таких систем.