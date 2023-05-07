Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал поражение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" украинской системой Patriot, что вчера было признано официально.

"Рано россияне узнали об этой успешной работе. Мы должны радоваться, что имеем такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало, нужно гораздо больше этих систем, чтобы защитить наши крупные города, защитить объекты инфраструктуры и атомной энергетики", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Отметим, пока фото сбитого "Кинжала" власти Украины не публиковали, но они уже появились в СМИ. Изначально журналисты и сообщили о поражении "Кинжала", а Воздушное командование ВСУ информацию сперва не подтверждало и критиковало СМИ за распространение сообщения.

Россия заявлений ВСУ о сбитии "Кинжала" не комментировала.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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