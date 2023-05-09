Во вторник, 9 мая, в Украине идет уже 440-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 8 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

9 мая

09.39 После ночной ракетной атаки в одном из районов Киевской области нашли части ракеты, сообщают в полицию.

Падение обломков вызвало разрушение гражданской инфраструктуры, но обошлось без жертв.

09.37 Видео последствий ракетной атаки в Днепре.

Местные телеграм-каналы пишут, что на видео - часть сбитой российской ракеты, обломки которой упали на четырехэтажку.

В результате падения пострадала 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

09.22 Сводка украинского Генштаба на утро 9 мая.

За сутки противник нанес 30 ракетных, 60 авиационных ударов и совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям и населенным пунктам.

Бои шли за города Бахмут и Марьинка, за сутки отбиты 42 атаки.

Основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районе Белогоровки, в районе Бахмута в направлении Ивановского и Часового Яра, на Авдеевском - в районах Авдеевки и Первомайского. Отбиты атаки в районе Марьинки.

09.07 Судя по всему, две ракеты, которые не сбила украинская ПВО, приземлились в Черкасской области.

Губернатор Игорь Табурец заявил, что область атаковали двумя крылатыми ракетами и опубликовал фото воронки.

"В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении", - заявил он, не уточнив, где был второй прилет.

08.08 А это уже фото сегодняшних обломков сбитой над Киевской областью ракеты.

Снимок публикует Нацполиция. Снаряд упал в поле.

08.06 Фото воронки от предположительно ракетного удара обнаружили сегодня в Киевской области.

Но имеет ли эта воронка отношение к сегодняшнему обстрелу - в полиции области не уточняют.

08.03 США сегодня, на 9 мая, могут объявить о новом крупном пакете помощи Украине - на 1,2 миллиарда. Цель - укрепление ПВО, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Впрочем, этот пакет поступит в страну небыстро - он финансируется в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины".

Это значит, что оружие поступит не из наличных запасов Пентагона, а будет еще производиться. То есть, деньги из нового пакета будут тратиться в течении ближайших месяцев или даже лет, уточняет "Голос Америки".

В рамках новой помощи США проведут закупки систем ПВО HAWK, беспилотников и боеприпасов для противовоздушной обороны. Также будет закупаться артиллерия, ракеты и спутниковые снимки.

07.55 Как киевляне пережидали ночную ракетную атаку в метро.

07.43 Еще о последствиях ракетной атаки этой ночью.

В Киеве, по данным властей, были сбиты все 15 ракет, которые атаковали столицу.

В Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал на частный двор (на фото). Пожар потушили, пострадавших и повреждений нет.

В Днепре обломки ракеты упали на четырехэтажку. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

На третьем этаже дома обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей были эвакуированы. Обломки уже вывезли.

07.36 В ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты, сообщает Воздушное командование.

Около 22.00 из Черного моря противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все были уничтожены.

Уже ближе к 04.00 утра прошли пуски 17 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспия. Сбиты 15 из них.

05.26 О первом взрыве в соцсетях сообщали в 4 утра.

05.22 В Киеве прогремел взрыв.