Во вторник, 9 мая, в Украине идет уже 440-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 8 мая.
Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.
9 мая
09.39 После ночной ракетной атаки в одном из районов Киевской области нашли части ракеты, сообщают в полицию.
Падение обломков вызвало разрушение гражданской инфраструктуры, но обошлось без жертв.
09.37 Видео последствий ракетной атаки в Днепре.
Местные телеграм-каналы пишут, что на видео - часть сбитой российской ракеты, обломки которой упали на четырехэтажку.
В результате падения пострадала 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.
09.22 Сводка украинского Генштаба на утро 9 мая.
За сутки противник нанес 30 ракетных, 60 авиационных ударов и совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям и населенным пунктам.
Бои шли за города Бахмут и Марьинка, за сутки отбиты 42 атаки.
Основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районе Белогоровки, в районе Бахмута в направлении Ивановского и Часового Яра, на Авдеевском - в районах Авдеевки и Первомайского. Отбиты атаки в районе Марьинки.
09.07 Судя по всему, две ракеты, которые не сбила украинская ПВО, приземлились в Черкасской области.
Губернатор Игорь Табурец заявил, что область атаковали двумя крылатыми ракетами и опубликовал фото воронки.
"В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении", - заявил он, не уточнив, где был второй прилет.
08.08 А это уже фото сегодняшних обломков сбитой над Киевской областью ракеты.
Снимок публикует Нацполиция. Снаряд упал в поле.
08.06 Фото воронки от предположительно ракетного удара обнаружили сегодня в Киевской области.
Но имеет ли эта воронка отношение к сегодняшнему обстрелу - в полиции области не уточняют.
08.03 США сегодня, на 9 мая, могут объявить о новом крупном пакете помощи Украине - на 1,2 миллиарда. Цель - укрепление ПВО, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Впрочем, этот пакет поступит в страну небыстро - он финансируется в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины".
Это значит, что оружие поступит не из наличных запасов Пентагона, а будет еще производиться. То есть, деньги из нового пакета будут тратиться в течении ближайших месяцев или даже лет, уточняет "Голос Америки".
В рамках новой помощи США проведут закупки систем ПВО HAWK, беспилотников и боеприпасов для противовоздушной обороны. Также будет закупаться артиллерия, ракеты и спутниковые снимки.
07.55 Как киевляне пережидали ночную ракетную атаку в метро.
07.43 Еще о последствиях ракетной атаки этой ночью.
В Киеве, по данным властей, были сбиты все 15 ракет, которые атаковали столицу.
В Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал на частный двор (на фото). Пожар потушили, пострадавших и повреждений нет.
В Днепре обломки ракеты упали на четырехэтажку. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.
На третьем этаже дома обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей были эвакуированы. Обломки уже вывезли.
07.36 В ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты, сообщает Воздушное командование.
Около 22.00 из Черного моря противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все были уничтожены.
Уже ближе к 04.00 утра прошли пуски 17 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспия. Сбиты 15 из них.
05.26 О первом взрыве в соцсетях сообщали в 4 утра.
05.22 В Киеве прогремел взрыв.