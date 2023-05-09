США сегодня, 9 мая, могут объявить о новом крупном пакете помощи Украине - на 1,2 миллиарда. Цель этого укрепление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

При этом новый пакет поступит в страну небыстро - он финансируется в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины".

Это значит, что оружие поступит не из наличных запасов Пентагона, а будет еще производиться. То есть, деньги из нового пакета будут тратиться в течении ближайших месяцев или даже лет, уточняет "Голос Америки".

В рамках новой помощи США проведут закупки систем ПВО HAWK, беспилотников и боеприпасов для противовоздушной обороны. Также будет закупаться артиллерия, ракеты и спутниковые снимки.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передали Украине уже почти все, о чем та просила для контрнаступления. При этом, по его словам, США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.