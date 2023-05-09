Министр иностранных дел Британии считает, что наступление украинской армии может не стать решающим
Украинское контрнаступление может не стать решающим.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в США, сообщает The Guardian.
"Они продемонстрировали себя очень, очень эффективными защитниками своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может не быть", - сказал Клеверли в Атлантическом совете.
"Я надеюсь и ожидаю, что у них все будет хорошо, потому что всякий раз, когда я видел украинцев, они превосходили все ожидания. Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир, это не голливудский фильм", – добавил он.
Клеверли призвал западные державы "решиться продолжать поступать правильно" независимо от того, как будет развиваться наступление.
Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать ужасных потерь и понимать, что в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.