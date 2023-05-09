Украинское контрнаступление может не стать решающим.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в США, сообщает The Guardian.

"Они продемонстрировали себя очень, очень эффективными защитниками своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может не быть", - сказал Клеверли в Атлантическом совете.

"Я надеюсь и ожидаю, что у них все будет хорошо, потому что всякий раз, когда я видел украинцев, они превосходили все ожидания. Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир, это не голливудский фильм", – добавил он.

Клеверли призвал западные державы "решиться продолжать поступать правильно" независимо от того, как будет развиваться наступление.

Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать ужасных потерь и понимать, что в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.