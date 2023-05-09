В Офисе президента заявляют, что контрнаступление ВСУ может растянуться на недели и месяцы и его нельзя рассматривать как одну великую битву, которая все решит.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или наоборот - не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает", - сообщил Подоляк.

По его словам, с учетом интенсивности и масштаба войны и ресурсов, которые вкладывает в боевые действия РФ, - "это десятки, сотни, ряд мероприятий".

"Это не вопрос одной недели, одного дня или месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое - менее удачной", - заявил Подоляк.

В то же время, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану и что оно будет "удивительным и быстрым".

А вот министр обороны Алексей Резников считает, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.