ВСУ за минувшие сутки отбили 42 атаки россиян. Бои шли за города Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Главное из нее:

За сутки противник нанес 30 ракетных, 60 авиационных ударов и совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям и населенным пунктам.

Основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районе Белогоровки, в районе Бахмута в направлении Ивановского и Часового Яра, на Авдеевском - в районах Авдеевки и Первомайского. Отбиты атаки в районе Марьинки.

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