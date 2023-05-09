ВСУ отбили 42 атаки россиян. Противник нанес 30 ракетных и 60 авиационных ударов. Утренняя сводка Генштаба
ВСУ за минувшие сутки отбили 42 атаки россиян. Бои шли за города Бахмут и Марьинка.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Главное из нее:
- За сутки противник нанес 30 ракетных, 60 авиационных ударов и совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям и населенным пунктам.
- Основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районе Белогоровки, в районе Бахмута в направлении Ивановского и Часового Яра, на Авдеевском - в районах Авдеевки и Первомайского. Отбиты атаки в районе Марьинки.
Как писала "Страна", в ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты.
В Черкасской области сообщили о двух прилетах ракет, после чего начался пожар.
Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.