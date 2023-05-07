Когда Украина начнет контрнаступление, Россия "будет в панике".

Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Independent.

Гаврилов назвал преимуществом ВСУ оснащенность западной техникой, а также высокий боевой дух военных.

"Мы продемонстрировали наше мужество, что мы надежны, серьезны и готовы защищать нашу страну всеми средствами", - сказал Гаврилов.

Он вновь озвучил призыв Украины к своим союзникам сделать следующий шаг и поставить передовые истребители, заявив, что нет другого способа помешать современной авиации России наносить удары из глубокого тыла.

"Нам нужно что-то более сложное, чем наземная ПВО, способное наносить удары с большой дальности, чтобы сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 километров. Вот почему мы просим наших партнеров предоставить современные истребители, такие как F-16 или подобные... И мы настаиваем на том, чтобы они были отправлены нам как можно скорее", - сказал Гаврилов.

Он с оптимизмом оценил ближайшие перспективы Украины.

"Я не удивлюсь, если в какой-то день, может быть, в этом месяце или в следующем, мы увидим что-то, что способствует немедленному краху российской стратегии или ее военной экономики", - добавил замминистра обороны.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от украинского контрнаступления переоценены.

Ранее мы писали, что в середине апреля глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану и что оно будет "удивительным и быстрым".

А народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявлял, что контрнаступление ВСУ будет сюрпризом не только для РФ, но и для украинцев.