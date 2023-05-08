На захваченной Запорожской АЭС приостанавливают работу энергоблоков, "чтобы избежать провокаций ВСУ".

Об этом заявил назначенный РФ "врио губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий.

При этом, по его словам, российская армия "готова сдержать натиск ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области и перейти в наступление".

Напомним, россияне на выходных уже сообщали об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС.

А глава МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и призывал к срочным действиям.

Тем временем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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