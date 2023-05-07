Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает подробности российской "эвакуации" жителей оккупированного Энергодара - города, где находится Запорожская АЭС.

По его информации, людей с российскими паспортами вывозят на базы отдыха в Бердянске и Приморске. Говорит, что вывоз людей начался вчера утром, но назвать его массовым нельзя.

Также из больниц вывозят оборудование, некоторые отделения стационара перестали работать. В связи с этим пациентам предлагают эвакуироваться.

Тем не менее, по словам Орлова, данных о том, что эвакуацию проводят принудительно, нет.

Он также сказал, что в городе со вчерашнего дня закончилось топливо на заправках, частично пропал интернет, а цены на продукты повысились.

Как писала "Страна", МАГАТЭ подтверждает эвакуацию Россией населения из захваченного Энергодара. РФ заявила, что оперативный персонал станции остается на месте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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