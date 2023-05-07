МАГАТЭ, чьи эксперты находились на Запорожской АЭС в Энергодаре, подтверждает, что РФ уже начала анонсированную эвакуацию населения из города.

Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

В последние несколько дней специалисты МАГАТЭ не имели возможности посетить Энергодар, но получили информацию о проводимой эвакуации.

РФ заявила им, что оперативный персонал станции остается на месте и предпринимаются все необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности на объекте.

При этом в районе продолжают звучать взрывы.

Гросси выразил серьезные опасения относительно непредсказуемой и потенциально опасной обстановки в районе Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и призвал к срочным действиям.

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