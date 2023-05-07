"Власти" захваченных РФ территорий заявили, что начали сброс воды с плотины Каховской ГЭС. Сообщается, что российские военные частично решили проблему подъема затвора и задвижки в Таврийске (раньше это якобы не удавалось сделать из-за боевых действий).

Часть воды теперь уходит в сторону Любимовки, и уровень воды в водохранилище, как заявляется, падает.

Вчера мы публиковали видео затопленных территорий захваченной части Запорожской области на левом берегу Днепра напротив Никополя. Российские военные паблики говорят о том, что повышение уровня воды может угрожать минным заграждениям РФ на левом берегу и повышают вероятность высадки украинского десанта.

Поэтому, видимо, воду из Каховского водохранилища пытаются сливать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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