Новейшее российское оружие - управляемые авиабомбы - меняет ход войны в Украине и может заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

После появления этих бомб Украине потребуется "значительная противовоздушная оборона" на линии фронта - особенно в таких местах как переправы через реки или укрепленные российские позиции, где ВСУ становятся уязвимыми для атак с воздуха.

Также под удары могут попасть пункты сбора украинских войск, узлы управления и логистики.

Украине придется освоить широкое рассредоточение войск с быстрой их концентрацией в нужный момент. Тогда роль авиабомб в попытках сорвать контрнаступление ВСУ будет ограниченной.

По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 планирующих бомб в день. И происходит это уже в течение месяца. Большинство ударов наносятся с расстояния 25-30 миль (до 48 километров) от украинской границы.

Напомним, в ВСУ рассказали, что россияне производят новый вид авиабомб весом полторы тонны, которые украинской ПВО нечем сбивать.

Ранее мы писали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает нулевым риск но вого масштабного наступления РФ.