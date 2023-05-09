В ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты.

Об этом сообщает Воздушное командование.

Около 22.00 из Черного моря противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все были уничтожены.

Уже ближе к 04.00 утра прошли пуски 17 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспия. Сбиты 15 из них.

В Киеве, по данным властей, были сбиты все 15 ракет, которые атаковали столицу.

В Голосеевском районе обломок сбитой ракеты упал на частный двор (на фото). Пожар потушили, пострадавших и повреждений нет.

Полиция публикует фото обломков сбитой над Киевской областью ракеты. Снаряд упал в поле.

Также в Киевской области уже нашли воронку после обстрела диаметром около 8 метров, глубиной более 2,5. Потерпевших и повреждений нет, сообщает полиция. Не уточняется, имеет ли отношение эта воронка к обстрелу.

В Днепре обломки ракеты упали на четырехэтажку. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

На третьем этаже дома обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей были эвакуированы. Обломки уже вывезли.

А так киевляне пережидали ночную ракетную атаку в метро.