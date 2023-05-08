В Одесской области потушили ночной пожар, который начался после попадания ракеты Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры сегодня ночью.

Об этом сообщают в Одесской районной военной администрации.

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован. Пока один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, было попадание ракеты типа Х-22 по объекту логистической инфраструктуры (склад одного из продовольственных предприятий), расположенному на территории Одесского района, в результате чего вспыхнул сильный пожар.

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