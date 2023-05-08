Этой ночью Украину атаковали 35 беспилотников "Шахид". Все ударные БПЛА были сбиты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

"В ночь на 8 мая 2023 противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Были применены 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления - аэродром Сеща (Брянская область)", - говорится в сообщении.

Также было восемь пусков крылатых ракет по Одесской области со стратегических бомбардировщиков. Часть ракет сбита.

Командование "Юг" уточняло, что это были ракеты Х-22, которые попали по складам предприятия и по рекреационной зоне.

Напомним, ранее в Киевской городской военной администрации сообщили о предварительных последствиях.

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