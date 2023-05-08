Во время ночной атаки были сбиты все 35 беспилотников, выпущенных по Украине
Этой ночью Украину атаковали 35 беспилотников "Шахид". Все ударные БПЛА были сбиты.
Об этом сообщает командование Воздушных сил.
"В ночь на 8 мая 2023 противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Были применены 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления - аэродром Сеща (Брянская область)", - говорится в сообщении.
Также было восемь пусков крылатых ракет по Одесской области со стратегических бомбардировщиков. Часть ракет сбита.
Командование "Юг" уточняло, что это были ракеты Х-22, которые попали по складам предприятия и по рекреационной зоне.
Напомним, ранее в Киевской городской военной администрации сообщили о предварительных последствиях.
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