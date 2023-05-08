В ночь на 8 мая российские войска нанесли удары по Одессе и Одесской области.

Сначала об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Они опубликовали видео мощной вспышки от взрывы в регионе и зарева вспыхнувшего пожара.

Затем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил ракетную атаку в области в своем телеграм-канале. Подробности он обещал сообщить позже.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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