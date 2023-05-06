Часть потребителей в семи областях Украины остаются без электроэнергии из-за российских обстрелов.

Об этом сообщило Министерство энергетики в телеграм-канале.

"В частности, из-за ночного авиаудара по Сумщине зафиксированы повреждения распределительных сетей, без света - более 1,5 тысяч потребителей", - пишет пресс-служба министерства.

Кроме того, в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысяч абонентов.

"Без света – часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях", – перечисляется в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла удар по объекту генерации в Донецкой области. Из-за этого энергетики остановили его работу, без света 100 тысяч абонентов и шахта.

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