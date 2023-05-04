Российская армия нанесла удар по объекту генерации в Донецкой области. Из-за этого энергетики остановили его работу, без света 100 тысяч абонентов и шахта.

Об этом сообщает Минэнерго.

К утру бытовым потребителям свет уже дали, но без света остаются две шахты в Торецке.

Также в области повреждены воздушные линии электропередачи.

По данным Минэнерго, из-за боевых действий часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях также остается без света.

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