Россияне в Бахмуте в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский во время своей поездки на восточный фронт, сообщает Telegram-канал медийной площадки Сил обороны Military Media Center.

Сырский характеризует ситуацию на этом участке как напряженную, но контролируемую - благодаря активным действиям ВСУ, противнику не удается достичь намеченных целей.

Сообщается, что во время встречи командующего с командирами боевых частей обсуждались меры для улучшения обороны Бахмута и нанесения максимальных потерь наемникам ЧВК "Вагнер".

Напомним, накануне у куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявили о штурме "последнего укрепрайона ВСУ" в Бахмуте. Также было опубликовано видео мощных взрывов в городе.

Ранее мы писали, что, по словам Александра Сырского, на днях украинские военные пошли в контратаку в Бахмуте Донецкой области, противник покинул некоторые позиции.